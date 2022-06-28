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Лондон призвал Запад не показывать усталость от Украины. Онлайн спецоперации 28 июня

Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Посол РФ в США Анатолий Антон заявил, что продолжающиеся поставки американского оружия Украине только обостряют конфликт, повышают эскалацию ситуации и грозят непредсказуемыми последствиями. Тем временем министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Запад не проявлять признаков усталости от Украины. При этом украинские военные формирования продолжают обстреливать территорию республик Донбасса. Карта боевых действий, брифинг Минобороны, эксклюзивные репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса, новости Украины и мира в режиме онлайн — в текстовой трансляции «Известий» 28 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:53
За сутки границу РФ в Ростовской области пересекли более 17 тыс. жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.
Сегодня, 09:52
На Украину и в Донбасс доставлено 34 тыс. тонн грузов с начала гуманитарной миссии МЧС РФ.
Сегодня, 09:42
Экс-президент Молдавии Додон опротестовал штраф в размере 9 тысяч леев (примерно 500 долларов) за ношение георгиевской ленты.
Сегодня, 09:41
Объем рынка радиоэлектроники в РФ может вырасти с 3 до 9 трлн руб. к 2030 г., сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Сегодня, 09:32
Пять мирных жителей погибли и 24 пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки, сообщили в ДНР.
Сегодня, 09:26
Вертолеты Ка-52 нанесли удар по бронетехнике и опорным пунктам ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:08
Доверие потребителей к экономике Германии упало до минус 27,4 пункта - рекордного минимума, сообщает исследовательская компания GfK.
Сегодня, 09:00
В Белом доме сомневаются, что Украина сможет вернуть себе утраченные территории, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Сегодня, 08:59
Канада вводит новые антироссийские санкции, под них попадут 6 физических и 46 юридических лиц.
Сегодня, 08:30
Любые попытки стран НАТО забрать Калининград обернутся для альянса «мясорубкой», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сегодня, 08:29
Газовый кризис в одной стране ЕС распространится на всю Европу, считает министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.
Сегодня, 08:27
Два мирных жителя погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ, сообщили в ЛНР.
Сегодня, 08:26
Австралия изучает возможность увеличения военной помощи Украине, сообщил вице-премьер, министр обороны Ричард Марлз.
Сегодня, 08:25
В новой стратегической концепции, которую планируется принять на саммите НАТО в Мадриде, Китай будет фигурировать как «системный вызов», в то время как Россия — как «постоянная угроза», сообщило агентство Bloomberg.
Сегодня, 08:22
Производитель БПЛА «Байрактар» передаст Украине три беспилотника безвозмездно.
Сегодня, 08:21
Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Запад не показывать признаков усталости из-за Украины.
Сегодня, 08:20
Жертвами обстрелов ВСУ стали еще четверо жителей ДНР, сообщает штаб терробороны.
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