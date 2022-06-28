Лондон призвал Запад не показывать усталость от Украины. Онлайн спецоперации 28 июня

За сутки границу РФ в Ростовской области пересекли более 17 тыс. жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.
На Украину и в Донбасс доставлено 34 тыс. тонн грузов с начала гуманитарной миссии МЧС РФ.
Экс-президент Молдавии Додон опротестовал штраф в размере 9 тысяч леев (примерно 500 долларов) за ношение георгиевской ленты.
Объем рынка радиоэлектроники в РФ может вырасти с 3 до 9 трлн руб. к 2030 г., сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Пять мирных жителей погибли и 24 пострадали из-за обстрелов ВСУ за сутки, сообщили в ДНР.
Вертолеты Ка-52 нанесли удар по бронетехнике и опорным пунктам ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Доверие потребителей к экономике Германии упало до минус 27,4 пункта - рекордного минимума, сообщает исследовательская компания GfK.
В Белом доме сомневаются, что Украина сможет вернуть себе утраченные территории, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Канада вводит новые антироссийские санкции, под них попадут 6 физических и 46 юридических лиц.
Любые попытки стран НАТО забрать Калининград обернутся для альянса «мясорубкой», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газовый кризис в одной стране ЕС распространится на всю Европу, считает министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.
Два мирных жителя погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ, сообщили в ЛНР.
Австралия изучает возможность увеличения военной помощи Украине, сообщил вице-премьер, министр обороны Ричард Марлз.
В новой стратегической концепции, которую планируется принять на саммите НАТО в Мадриде, Китай будет фигурировать как «системный вызов», в то время как Россия — как «постоянная угроза», сообщило агентство Bloomberg.
Производитель БПЛА «Байрактар» передаст Украине три беспилотника безвозмездно.
Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Запад не показывать признаков усталости из-за Украины.
Жертвами обстрелов ВСУ стали еще четверо жителей ДНР, сообщает штаб терробороны.