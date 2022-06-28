Лондон призвал Запад не показывать усталость от Украины. Онлайн спецоперации 28 июня

Посол РФ в США Анатолий Антон заявил, что продолжающиеся поставки американского оружия Украине только обостряют конфликт, повышают эскалацию ситуации и грозят непредсказуемыми последствиями. Тем временем министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Запад не проявлять признаков усталости от Украины. При этом украинские военные формирования продолжают обстреливать территорию республик Донбасса. Карта боевых действий, брифинг Минобороны, эксклюзивные репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса, новости Украины и мира в режиме онлайн — в текстовой трансляции «Известий» 28 июня 2022 года.