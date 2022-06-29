Карта спецоперации на Украине 29 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 июня можно в материале «Известий».

По данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, за сутки спецоперации в районе Николаева была ликвидирована база подготовки иностранных наемников. Также уничтожены две установки «Град», два самолета Су-25 и один МиГ-29, вертолет Ми-8, девять беспилотников, установка «Бук-М1».

«Противник несет значительные потери. (...) Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», — добавил Конашенков

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».