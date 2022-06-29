Группы без поддержки: украинские формирования пытаются выйти из Лисичанска

Союзные силы народной милиции ЛНР и российской армии успешно ведут штурм Лисичанска. Они уже прошли около трети города, сообщил 28 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник. Штурмуют и населенные пункты Малорязанцево и Верхнекаменка, окончательно отрезая группировку противника в Лисичанске от основных сил . Военные эксперты считают, что оборона ВФУ на этом участке разваливается, и город освободят в ближайшее время. Успешные действия союзных сил на всех направлениях заставляют ВФУ нести критические потери, тем временем сообщили в Минобороны России.

Штурм Лисичанска

В Лисичанске положение вооруженных формирований Украины быстро ухудшается. Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР уже прошли около трети города, ведут ближние стрелковые бои в районе стадиона — «Шахтер» и продвигаются на запад , сообщил 28 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, также бои идут в населенных пунктах Малорязанцево и Верхнекаменка.

На этом направлении союзные силы окончательно отрезают лисичанскую группировку от основных сил ВФУ, которые находятся западнее — в районе Северска, Краматорска и Славянска.

— С северной стороны Лисичанска — возле населенных пунктов Шепилово и Приволье — союзные силы форсировали Северский Донец и закрепились на правой стороне реки, где оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления на город, — добавил просол.

С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию нефтеперегонного завода «Линик», и продолжают выдавливать противника с территории предприятия. На НПЗ все ещё продолжают находится украинские террористические подразделения.

— Сегодня они (ВФУ. — «Известия») с территории так называемой "ямы" — это ремонтный цех НПЗ, — открыли огонь из ствольной артиллерии и РСЗО по Лисичанску, — заявил Родион Мирошник. — Последствия обстрела — множественные повреждения жилых домов, выбиты окна, которые выходят на НПЗ.

В то же время ВФУ начинают группами покидать город и окрестности.

— Местные жители сообщают, что наблюдают начало отхода вооруженных украинских формирований из Лисичанска, — рассказал посол. — Вчера (27 июня. — «Известия») они пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС несколько колонн потеряли.

Была предпринята и попытка прорваться через населенный пункт Белогоровка, но она тоже закончилась неудачей , добавил посол.

Группы без поддержки 1 Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

На Лисичанском направлении оборона вооруженных формирований Украины «посыпалась» , заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В последние дни стало ясно, что в Лисичанске украинские силы точно не удержатся, — сказал он. — Начиная со штурма Золотого и Горского, наши войска действуют на кураже и остановить их невозможно. Думаю, что город могут полностью освободить в течение недели. Не исключено, что командование украинскими силами отдаст приказ выходить из нового котла. Мы это видели в Горском и Золотом. Такой маневр обойдется украинским силам дорого. Основные дороги перерезаны, поэтому они неизбежно понесут большие потери.

Эксперт отметил, что после «Азовстали» украинские формирования не горят желанием сидеть в окружениях.

— Сейчас они начинают просачиваться из Лисичанска на запад, — добавил он. — Но при этом в городе кто-то останется, чтобы отвлекать союзные подразделения, ведущие атакующие действия, и прикрывать отход основных сил. Новый оборонительный рубеж, я думаю, у них будет на линии Славянск, Краматорск, Константиновка. Там они в очередной раз попытаются закрепиться и сдержать наступление союзных сил.

Критические потери ВФУ

Успешные действия ВС России и подразделений народных милиций ДНР и ЛНР наносят критические потери ВФУ, рассказали 28 июня в Минобороны. Ударами ВКС РФ по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» (запрещен в Росси) в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады в Харьковской области уничтожено более ста украинских военных и иностранных наемников , а также до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

— Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников всё чаще становятся причиной «дружественного огня», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Под минометный обстрел со стороны своих сослуживцев попали новобранцы 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Кроме того, иностранными наемниками был открыт огонь на поражение по разведывательной группе 28-й механизированной бригады ВФУ, в результате которого четверо бойцов погибло на месте, ещё трое получили ранения.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

— 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами , в районе Кременчугского завода дорожных машин, — сказал Игорь Конашенков.

В результате удара иностранное оружие и боеприпасы, предназначенные для украинской группировки в Донбассе, были уничтожены. Их детонация вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре.

Группы без поддержки 2 Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Также ВКС России за сутки поразили два пункта управления и 28 районов сосредоточения войск ВФУ , сообщили в военном ведомстве.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России уничтожено два артиллерийских взвода и четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град».

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 24 пункта управления, 304 района сосредоточения войск ВФУ, а также артиллерийские и минометные подразделения в 58-х районах.

Российскими подразделениями ПВО было уничтожено три самолета Су-25, вертолет Ми-8, девять беспилотных летательных аппаратов, семь баллистических ракет «Точка-У» и десять реактивных снарядов системы залпового огня.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Игоря Конашенкова, уничтожено 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3889 единиц специальной военной автомобильной техники.

Химия провокаций

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 28 июня начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В городе Бахмут (ДНР) в кожвендиспансере и в клинике «Медцентр» украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы.

В Чернигове в здании областного туберкулезного диспансера размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов. Всех больных, независимо от состояния здоровья, выгнали из лечебного учреждения.

В Северске (ДНР) в зданиях городской больницы оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО . В помещениях под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.

— В ближайшее время боевики украинских националистических батальонов планируют нанести ракетные удары из жилых кварталов Кривого Рога по районной больнице на улице Освободителей в Высокополье, находящемся под контролем Вооруженных сил России , — рассказал Михаил Мизинцев.

По его словам, националисты таким образом рассчитывают спровоцировать ответный огонь, после чего обвинить российскую армию в уничтожении мирного населения.

Группы без поддержки 3 Украинский военнослужащий патрулирует территорию у города Бахмут Фото: TASS/EPA

При проведении этой провокации будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов. Их планируется передать западными информационными агентствами.

Готовится провокация украинскими спецслужбами и в поселке Курортный Одесской области — с целью обвинения российской армии в применении химического оружия. Для этого в санаторий Министерства охраны здоровья Украины «Приморский» 18 июня прибыли представители Службы безопасности Украины. Они проработали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медпомощи людям, пострадавшим от поражения химическими и отправляющими веществами.

Полученные видеоматериалы предполагается широко распространить в СМИ западных стран , отметил генерал-полковник.

Переправа и преграда

В Минобороны во вторник рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Прапорщик Евгений Колесников находился в головном дозоре, когда обнаружил группу украинских диверсантов, готовивших нападение на колонну российских военных. Прапорщик вместе с подчиненными скрытно подобрался к противнику и, выстрелив из РПГ, уничтожил боевую машину боевиков. После прицельным огнем из стрелкового оружия была ликвидирована часть националистов. Оставшиеся в живых сдались в плен и в ходе допросов раскрыли информацию о вражеских диверсионно-разведывательных группах, действующих в этой местности . Благодаря смелости и решительности прапорщика Колесникова, колонна без потерь прибыла в заданный район.

Группы без поддержки 4 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев



Подразделению рядового Антона Казакова было приказано форсировать водную преграду и закрепиться на противоположной стороне реки, чтобы обеспечить безопасное наведение понтонной переправы. При этом противник вел массированный огонь с противоположного берега. Антон уничтожил две снайперские позиции врага, благодаря чему националисты не смогли удержать занимаемый рубеж. Прикрывая боевых товарищей, преодолевающих водную препятствие, Антон из пулемета уничтожил большое количество националистов



Рядовой Сергей Чуйкин был в составе группы, обеспечивающей безопасность передвижения российских войск, когда обнаружил вооруженных националистов. Сергей и его сослуживцы вступили в бой, невзирая на численное превосходство противника. Находясь под непрерывным вражеским огнем, Чуйкин стрельбой из автомата уничтожил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и поразил боезапас боевиков, спровоцировав взрыв, который уничтожил большую часть группы . Оставшиеся в живых националисты сбежали с поля боя.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового Чуйкина готовящаяся боевиками засада была сорвана, отметили в Минобороны.