Экономист спрогнозировал падение курса доллара до 50 рублей на этой неделе

На этой неделе не исключено движение доллара к 50–53 рублям за условную единицу, однако в предстоящие полгода, очевидно, с конца лета, курс американской нацвалюты будет двигаться к рубежам в 70 рублей за доллар, а евро — в 75 рублей и выше. Такой прогноз дал «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман во вторник, 21 июня.

Во вторник утром на торгах на Мосбирже курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с 26 июня 2015 года. По данным на 13:28 мск, доллар стоит 54,5 рубля, евро — 57,3 рубля.

Гойхман назвал складывающуюся ситуацию с курсами валют парадоксальной. По его мнению, сильный рубль обусловлен его слабостью: из-за санкций и ограничений во внешнеэкономической деятельности РФ рубль попал в крайне необычные условия.

«Ограничения экспорта российских энергоносителей взметнули цены на них. И даже при санкционном снижении физических объемов поставок за рубеж повышенные цены дают высокий приток валюты от экспорта. А другая сторона негатива — санкционное сокращение импорта примерно на 40% и уход с рынка ряда иностранных компаний — резко снизили потребность в инвалюте. Плюс к этому — установленные ограничения на продажу российских активов зарубежными инвесторами также уменьшили спрос на валюту. В результате большое предложение ее на бирже сталкивается с малой востребованностью, что снижает котировки», — рассказал эксперт.

Экономист добавил, что на текущей неделе рубль поддерживается наступлением налогового периода, когда экспортеры продают валютную выручку в увеличенных объемах для уплаты налогов — на добавленную стоимость (НДС), на добычу полезных ископаемых (НДПИ), на прибыль.

Специалист подчеркнул, что высокий курс российской нацвалюты является скорее проблемой, поскольку чем ниже цена доллара или евро в рублях, тем меньше рублевый доход от продажи за рубеж экспортных товаров. Кроме того, становится меньше выручка компаний-экспортеров, их отчисления в бюджет и покупки внутри страны, дающие доход многим смежным отраслям, также снижаются.

Партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов также выразил мнение, что на этой неделе рубль может продолжить укрепляться из-за повышения спроса на российскую нацвалюту со стороны компаний-экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам, пик которых в этом месяце приходится на 27 июня.

Он согласился с Гойхманов в том, что сохраняющиеся на рынке высокие цены на нефть выступают еще одним фактором, поддерживающим рубль.

В долгосрочной перспективе возможно ослабление национальной валюты по мере того, как будет восстанавливаться импорт, считает Шатов.

«Не стоит сбрасывать со счетов и продолжающееся обсуждение введения санкций против российской нефти или установление фиксированных цен на ее покупку (США ведут переговоры с Канадой и другими союзниками о дальнейшем ограничении доходов Москвы от энергоносителей путем установления верхнего предела цен на российскую нефть). В случае реализации одной из мер экспортные доходы России могут снизиться, что приведет к уменьшению спроса на рубль и возможному его ослаблению», — заключил партнер Capital Lab.

Что правительство предлагает делать дальше

Для ослабления курса рубля будет возрождаться бюджетное правило, согласно которому Минфин станет покупать валюту в случае превышения над определенной величиной цены нефти и объемов экспорта энергоносителей, рассказал Гойхман. Поскольку Центробанк не может в полной мере производить покупки из-за санкций стран Запада в отношении его счетов, этим, вероятно, займутся государственные банки, получая средства от Минфина, предположил эксперт.

Помимо этого, в ближайшие месяцы станут наращиваться импорт и спрос на валюту, считает главный экономист TeleTrade.

«Это явление будет усиливаться из-за постепенного сокращения запасов в производстве и торговле по мере формирования новых логистических цепочек. Правительство разрешило параллельный импорт — завоз продукции, не поставляющейся в Россию теперь официально из-за санкций, через неофициальные каналы, третьи страны», — добавил он.

С другой стороны, вероятно относительное снижение объемов экспорта со следующего года, предположил экономист.

По его словам, вступит в действие эмбарго на продажу российской нефти и нефтепродуктов в Евросоюз, которые не сможет в полной мере заместить переориентация на потребителей из других регионов.

Таким образом, поступление валюты постепенно станет относительно меньше, а потребность в ней — выше. Кроме того, сжатие объемов экономики из-за санкций, которое станет заметным с осени, сократит материальное обеспечение рубля, что также станет негативным фактором для него, спрогнозировал специалист. Таким образом появится и отложенный эффект снижений ключевой ставки ЦБ, добавил он.