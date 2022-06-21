Доллар опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года

Доллар впервые с 26 июня 2015 года опустился ниже 55 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже 21 июня.

По данным на 10:09 мск, курс доллара терял 1,17%, опускаясь до 54,98 рубля. К 10:15 мск курс доллара замедлил падение до 0,86%, торгуется на уровне 55,15 рубля.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Днем ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников предположил, что осенью на фоне восстановления импорта курс доллара станет выше по сравнению с текущими значениями. Падение импорта, вызванное разрывом логистических цепочек, привело к заметному укреплению рубля, но в течение нескольких месяцев новые поставки с азиатского рынка изменят ситуацию, однако до тех пор курс доллара колебаться не будет, добавил эксперт.

Тогда же руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников дал прогноз на курс доллара. По его словам, к концу года американская валюта вырастет до 75 рублей, чему должно способствовать восстановление импорта. Летом же он ожидает сохранение курса в коридоре 55–65 рублей.