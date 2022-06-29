США сняли часть ограничений на сделки с российскими авиакомпаниями

Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, в которой установило послабления для проведения сделок с российскими авиакомпаниями гражданской авиации. Об этом во вторник, 28 июня, сообщается на сайте ведомства.

В частности, американские компании получили право проводить сделки с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), «Иркутом», ПАО «Туполев» и Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина.

Уточняется, что реализация сделок возможна при выполнении двух условий — регистрация самолетов за пределами РФ и использование технологий только для гражданской авиации.

Ранее, 24 июня, министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний «Победа», Nordwind Airlines и S7. Ведомство объяснило это решение нарушениями экспортного контроля, введенного в отношении России после начала спецоперации по защите Донбасса.

Постановления о временном отказе лишают авиакомпании прав участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США. Перевозчики лишаются не только доступа к продукции, но и реэкспорта товаров американского происхождения из-за рубежа.

7 апреля аналогичные меры были предприняты в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air. Такие же ограничения действуют на «Россию» и грузовую «Авиастар-ТУ».

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Евросоюза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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