Минторг США отозвал экспортные привилегии у «Победы», Nordwind и S7

Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний «Победа», Nordwind Airlines и S7. Об этом 24 июня сообщило Reuters со ссылкой на документ.

Ведомство объяснило это решение нарушениями экспортного контроля, введенного в отношении России после начала спецоперации на Украине.

Срок действия ограничений составляет шесть месяцев, после чего их могут продлить.

Постановления о временном отказе лишают авиакомпании прав участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США. Перевозчики лишаются не только доступа к продукции, но и реэкспорта товаров американского происхождения из-за рубежа.

7 апреля аналогичные меры были предприняты в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air. Такие же ограничения действуют на «Россию» и грузовую «Авиастар-ТУ».

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Евросоюза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.