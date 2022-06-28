В Николаевской области сбиты три самолета Су-25 ВСУ и вертолет Ми-8

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Николаевской области. Об этом 28 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Это произошло в районе поселка Первомайское, отметил он.

Ликвидированы девять украинских беспилотников в четырех населенных пунктах Харьковской области, около трех поселков Донецкой Народной Республики (ДНР) и поселка Лоскутовка Луганской Народной Республики (ЛНР).

С начала проведения специальной военной операции уничтожены 218 самолетов и 133 вертолета противника, добавил Конашенков.

26 июня российские военные высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

22 июня ВКС РФ уничтожили до 500 военных 59-й украинской бригады с вооружением и военной техникой в цехах николаевского судостроительного завода «Океан».

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