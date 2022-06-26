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ВКС России нанесли удары «Калибрами» по учебным центрам ВСУ на Украине
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ВКС России нанесли удары «Калибрами» по учебным центрам ВСУ на Украине

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской Житомирской и Львовской областях. Об этом в воскресенье, 2 июня, рассказали в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Там отметили, что в результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность. Это 65-я и 66-я мотопехотные бригады, а также 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов украинских войск.

«Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана», — заключили в Минобороны РФ.

Днем ранее в ведомстве рассказали, что в районе Николаева было уничтожено более 300 украинских военных и наемников.

14 июня российские войска уничтожили «Калибрами» арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск в Черниговской области.

3 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу определил новые задачи, подразумевающие улучшение тактики. По словам Кадырова, принятые Шойгу меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров российских войск. Спецоперация пойдет в ускоренном темпе, отметил он.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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