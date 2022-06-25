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Минобороны России заявило об уничтожении 300 военных ВСУ и наемников в районе Николаева

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Фото: Министерство обороны РФ
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В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военных и наемников. Об этом в субботу, 25 июня, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град», — также сообщил он.

Ранее, 24 июня, официальный представитель Минобороны заявлял, что украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР, добавил он.

Войска ЛНР и России наступают на Лисичанск. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

23 июня военкор телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из Золотого ВСУ заминировали мост. По его словам, в Золотом тяжелая гуманитарная ситуация — у местных жителей нет электричества, воды и продовольствия. Но уже на следующий день украинские военные сбежали от союзных сил в ходе боя за город Золотое.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что военная администрация населенного пункта Золотое находится под контролем Народной милиции ЛНР. Журналист отметил, что все чиновники сбежали, оставив в помещении не только мебель и бумаги, но и коробки с гуманитарной помощью, которую почему-то не раздавали местным жителям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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