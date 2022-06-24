Минобороны РФ сообщило о разгроме группировки ВСУ в «Горском котле»

Украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. Об этом 24 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С.В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле», — сказал он.

Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР, добавил он.

По его словам, воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина с юга блокировали город Лисичанск. Российские военнослужащие прорвали хорошо подготовленную оборону украинских войск и разгромили противостоящего противника.

Как рассказал командир 6-го отдельного мотострелкового отряда народной милиции ЛНР, герой ЛНР Владимир Полуполтинных, в котле в районе Золотого могут оставаться около 500 бойцов ВСУ.

«По минимальным подсчетам человек 500 точно», — цитирует его «РИА Новости».

23 июня военкор телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из Золотого ВСУ заминировали мост. По его словам, в Золотом тяжелая гуманитарная ситуация — у местных жителей нет электричества, воды и продовольствия. Как рассказали жители Золотого корреспонденту, всю гуманитарную помощь у них забирали бойцы ВСУ.

Ранее в пятницу в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что города Горское и Золотое полностью перешли под контроль сил ЛНР. Лисичанск находится в состоянии оперативного окружения. Кроме того, силы ЛНР подняли флаг РФ и республики у администрации Горского. Также у администрации водрузили знамя батальона теробороны «Призрак».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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