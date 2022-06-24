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В ЛНР заявили о полном контроле над городами Золотое и Горское

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Города Горское и Золотое — полностью под контролем сил Луганской Народной Республики (ЛНР), Лисичанск фактически находится в состоянии оперативного окружения. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила народная милиция ЛНР.

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
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Также официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы республики в городах Золотое и Горское ищут украинских военнослужащих, переодевающихся в гражданскую одежду в попытке скрыться.

«Сейчас всесторонне ведется работа по поиску. Очень большое количество украинских солдат, переодевшись в гражданскую одежду, пытаются скрыться или раствориться среди мирного населения городов Золотое и Горское», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день сообщалось, что силы ЛНР подняли флаг РФ и республики у администрации Горского. Также у администрации водрузили знамя батальона теробороны «Призрак».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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