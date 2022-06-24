Силы ЛНР подняли флаги России и республики у администрации Горского

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) подняли флаг РФ и республики у администрации Горского. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает агентство «Луганскинформцентр».

Также у администрации водрузили знамя батальона теробороны «Призрак».

«Сначала был освобожден населенный пункт Орехово, и вот сейчас случилось то событие, которого мы все с вами являемся свидетелями: наш батальон собственными силами зашел и освободил населенный пункт (Горское)», — приводит агентство слова замкомандира 14 батальона Народной милиции ЛНР Александра Бебешко.

Ранее в этот день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое.

Тогда же источник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Лисичанском и в котле под Горским и Золотым потеряли более 1 тыс. человек за последние два дня. Также взяты в плен более 800 человек, среди них много раненых. Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в окружение в «Горском котле» попали четыре батальона, а также артиллерийская группа и отряд иностранных наемников.

Днем ранее Горское и Золотое были взяты в блокаду.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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