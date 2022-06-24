Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В унесенных в Черное море автомобилях находились трое детей
Мир
Байден случайно показал свою шпаргалку для мероприятий
Мир
Войска РФ и ДНР подошли вплотную к поселку Нью-Йорк в республике
Мир
Молдавия намерена поддержать новые санкции Евросоюза против России
Политика
В Госдуме предложили проводить ремонт домов в зависимости от их аварийности
Происшествия
В Сочи ребенок успел сообщить в МЧС, что их машину уносит в Черное море
Общество
Марафон «За нами правда. Всё для Победы!» собрал более 67 млн для бойцов Донбасса
Общество
В Петербурге прошла генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса»
Мир
«Ночные волки» сняли фильм о врачах-волонтерах в Донбассе
Мир
В ФРГ предупредили о возможном прекращении работы ряда отраслей из-за нехватки газа
Мир
Глава МИД Украины не исключил обсуждение границ с РФ «до 24 февраля»
Сюжет:

Армия РФ блокировала в «горском котле» четыре батальона и отряд иностранных наемников

0
Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В районе Горское и Золотое блокирована группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ). В окружение в «горском котле» попали четыре батальона, а также артиллерийская группа и отряд иностранных наемников. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

Отмечается, что в результате наступления российских войск на луганском направлении за пять дней было освобождено 10 населенных пунктов.

«В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нфрково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка», — заявил Конашенков.

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»

В Минобороны отметили, что на данный момент в «горском котле» заблокировано до 2 тыс. человек: около 1800 военнослужащих, 120 участников националистической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ), до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов.

Ранее в этот день источник сообщил, что ВСУ под Лисичанском и в котле под Горским и Золотым потеряли более 1 тыс. человек за последние два дня. Также взяты в плен более 800 человек, среди них много раненых.

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что украинские военные сбежали от союзных сил в ходе боя за Золотое. Он пояснил, что во время удара с трех флангов украинских военных накрыли плотной стеной огня.

Днем ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что населенные пункты Горское и Золотое взяты в блокаду. Позже стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль Горское и Золотое.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022