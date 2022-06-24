Украинские военные сбежали от союзных сил в ходе боя за город Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 24 июня, рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Отмечается, что действия военных ЛНР и РФ застали украинских военнослужащих врасплох, поэтому они обратились в бегство.

Во время удара с трех флангов ВСУ накрыли плотной стеной огня. После мощнейшего удара генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял решение отступать, однако подчеркивается, что это было похоже не на организованное отступление, а на бегство.

Накануне Денис Кулага показал танк ВСУ в городе Золотое, подбитый российской артиллерией.

Ранее в четверг Кулага показал бывшие штаб-квартиры и огневые точки ВСУ в элитном жилом квартале в городе Золотое. Артиллерийские установки украинские боевики устанавливали рядом с жилыми зданиями.

Корреспондент рассказал, что военная администрация населенного пункта Золотое находится под контролем Народной милиции ЛНР. Журналист отметил, что все чиновники сбежали, оставив в помещении не только мебель и бумаги, но и коробки с гуманитарной помощью, которую почему-то не раздавали местным жителям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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