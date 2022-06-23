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Военкор «Известий» показал подбитый в Золотом танк ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 23 июня показал танк вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Золотое Луганской Народной Республике (ЛНР), подбитый российской артиллерией.

«Говоря о точной работе артиллерии на направлении в Золотом, можно привести в пример данный украинский танк, который не так давно был выведен из строя», — сказал журналист.

«Артиллерия всегда гоняется за дальностью»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях гаубичной батареи у Светлодарска, где идут бои за крупнейшую ТЭС

На снятом им видео видна воронка под танком и следы от разлета осколков.

Дальше, в глубине позиции, Кулага показал подбитую БМП, находившуюся рядом с жилыми домами. В кустах находится специальная машина связи, но она может быть заминирована, уточнял журналист. Бойцы ЛНР ожидают прибытия саперов.

По его словам, один из складов ВСУ перешел под контроль ЛНР, добавил журналист. Рядом со складом стоят автомобили, забитые медпрепаратами. Внутри склада находятся продукты, термобелье, боеприпасы, наколенники, налокотники и многое другое.

Ранее в четверг Кулага показал бывшие штаб квартиры и огневые точки ВСУ в элитном жилом квартале в городе Золотое. Артиллерийские установки украинские боевики устанавливали рядом с жилыми зданиями.

Он рассказал, что военная администрация населенного пункта Золотое находится под контролем Народной милиции ЛНР. Калуга отмечает, что все чиновники сбежали, оставив в помещении не только мебель и бумаги, но и коробки с гуманитарной помощью, которую почему-то не раздавали местным жителям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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