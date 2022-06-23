Военкор «Известий» показал бывшие огневые точки ВСУ в элитном квартале Золотого

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 23 июня показал бывшие штаб квартиры и огневые точки вооруженных сил Украины (ВСУ) в элитном жилом квартале в городе Золотое.

На кадрах видны припаркованные рядом с домами сгоревшие автомобили украинских военных. Артиллерийские установки солдаты устанавливали рядом с жилыми зданиями.

По словам военкора, именно в элитном квартале командование украинской армии принимало решения о перемещениях боевиков.

Ранее в этот же день Кулага сообщил, что военная администрация населенного пункта Золотое находится под контролем народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Калуга отмечает, что все чиновники сбежали, оставив в помещении не только мебель и бумаги, но и коробки с гуманитарной помощью, которую почему-то не раздавали местным жителям.

Ранее в этот день сообщалось, что Золотое взято под контроль бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР).

Накануне сообщалось, что группа иностранных наемников ликвидирована при окружении украинских сил в районе Золотого и Горского. Отмечалось, что были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации.

Тогда же военные НМ ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что теперь 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске отрезаны от снабжения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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