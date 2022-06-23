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Силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск

Силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, отрезав от снабжения 5–7 тыс. военных ВСУ
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Об этом в четверг, 23 июня, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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По оценкам экспертов, в этом районе сейчас находится около 9 тыс. подконтрольных Киеву военных

«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день стало известно, что силы Народной милиции ЛНР и военные России разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на Лисичанском направлении.

21 июня силы ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. Отмечалось, что средства обнаружения и разведки полностью покрывают населенный пункт. Позже офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Белая Гора и Волчеяровка у южных окраин Лисичанска находятся под усиленным огневым воздействием союзных сил.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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