Белая гора и Волчеяровка у южных окраин Лисичанска находятся под усиленным огневым воздействием союзных сил. Об этом в среду, 21 июня, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Усилено огневое воздействие на лисичанском направлении», — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, нанесено серьезное поражение Лисичанску, Вороново, Белой Горе, Боровскому и Волчеяровке. Эти населенные пункты находятся под активным огнем подразделений республики.

Накануне силы ЛНР вплотную подошли к Лисичанску, средства обнаружения и разведки полностью покрывают населенный пункт.

20 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе города Лисичанска и завода «Азот» в Северодонецке в окружение могут попасть около 6 тыс. украинских военных. По его словам, «приближение к их катастрофе очень близко».

17 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев показал работу минометной батареи Народной милиции ЛНР по позициям ВСУ в районе пригородов Лисичанска. По его словам, бойцы ЛНР решили вычислить батареи врага в районе, так как ранее националисты устроили оттуда обстрел Рубежного.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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