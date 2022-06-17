Военкор «Известий» показал работу минометной батареи ЛНР в районе Лисичанска

Военный корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев в пятницу, 17 июня, показал работу минометной батареи Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе пригородов Лисичанска.

Бойцы ЛНР приняли решение вычислить батареи врага в районе, так как ранее националисты устроили оттуда обстрел Рубежного.

«Сейчас происходит возмездие за обстрел, который мы видели сегодня днем, когда мины противника ложились прямо по городу. Уже произошла корректировка огня и минометы стреляют залпом», — рассказал Григорьев.

Затем он показал, как бойцы ЛНР совершают выстрелы из миномета.

6 июня корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что украинские боевики пытаются отойти в Лисичанск из Северодонецка, чтобы вырваться из котла по трассе Бахмут–Берестовое. Он пояснил, что вся местность вокруг города изрыта траншеями с бункерами и блиндажами. Украинские силовики возводили их восемь лет, а после того как не смогли удержать, начали бить по оставленным позициям из реактивных систем залпового огня.

За день до этого силы ЛНР совместно со спецподразделением «Ахмат» вывели из строя 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства в Лисичанске. Против украинских боевиков была применена новая тактика, которая показала высокую эффективность на примере ликвидации националистов в Камышевахе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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