Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами

В борьбе с украинской артиллерией, бьющей по Донецку, могут задействовать дополнительные ракетные комплексы «Искандер». С такой просьбой к российским властям обратилось руководство ДНР. 14 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал варварскими обстрелы Украиной гражданских объектов в Донбассе. Накануне из-за ударов в Донецке погибло пять человек и более 30 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин тут же запросил у России военную помощь, чтобы противостоять «перешедшему все грани» противнику. Военные эксперты отмечают, что «Искандеры» будут эффективны против украинской артиллерии.

Варварские обстрелы

13 июня обстрел Донецка продолжался в течение нескольких часов. Из-за ударов артиллерии украинских вооруженных формирований погибло пять мирных жителей республики, более 30 человек были ранены . Снаряды рвались в жилых районах, на местном Майском рынке, были попадания в городской роддом, откуда медперсоналу пришлось эвакуировать рожениц в подвалы. Этот обстрел в Донецке СМИ назвали одним из самых интенсивных с 2015 года.

— Такого массированного обстрела никто не помнит, потому что где-то порядка шести часов непрерывно обстреливался практически весь город Донецк, — сказал мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24».

Об этой атаке 14 июня высказался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы видим совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, варварские! Мы за последние дни были свидетелями интенсификации этих обстрелов , — подчеркнул он.

комплексные меры Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, 13 июня 2022 года Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что главными задачами специальной военной операции России на Украине являются обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке. Также Дмитрий Песков сказал, что с вопросом оказания дополнительной помощи от РФ лучше обратиться в военное ведомство.

Накануне военную помощь у России запросил глава ДНР Денис Пушилин. Позднее официальный представитель ДНР Эдуард Басурин уточнил, в чем она может заключаться.

— Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии — речь шла об этом. Потому что это поможет уничтожить западное оружие, — пояснил он, уточнив, что республике нужны в том числе «Искандеры».

Их ракеты имеют высокую скорость и точность, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— «Искандеры» позволяют наносить удары по любой точке вплоть до Краматорска. Безусловно, они будут эффективным средством против артиллерии, — пояснил эксперт. — Для борьбы с украинской артиллерией будут эффективны и управляемые авиационные ракеты. Бомбардировочная авиация их сможет использовать, не заходя в зону действия украинской противовоздушной обороны. Такие самолеты могут работать на большой высоте и наносить удары по сильно отдаленным объектам. Можно предположить, что скоро в небе над Донбассом мы увидим больше бомбардировщиков.

комплексные меры1 Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Фото: Global Look Press/Russian Look/Olga Sokolova

Эксперт отметил, что сейчас важно сократить отрезок времени от обнаружения до поражения цели — это значительно увеличит эффективность используемых российской армией и Народной милицией ДНР систем вооружения.

— Сейчас вооруженные формирования, подконтрольные Киеву, всё чаще и чаще используют кочующую артиллерию, — отметил Владислав Шурыгин. — Такие батареи долго не задерживаются на одном месте, а быстро наносят удар и покидают свои позиции. Важно успевать накрывать такую артиллерию на месте, где она ведет огонь.

Уничтожили арсенал

На следующий день после обстрела Донецка — 14 июня — в районе города Прилуки Черниговской области ракетами «Калибр» был уничтожен украинский арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщили в российском военном ведомстве.

— Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное ДНР, Лисичанск ЛНР, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского ЛНР, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

комплексные меры4 Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции на Украине Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Самолеты и вертолеты ВКС России поразили 101 район сосредоточения войск ВСУ. Всего уничтожено более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня «Град», 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля, отметили в Минобороны.

Российские ПВО за сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-24. Сбиты девять беспилотных летательных аппаратов над Харьковской, Днепропетровской областями и территорией ДНР, а также перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и 14 реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Ракетные войска и артиллерия поразили 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений и склад горючего.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 202 самолета, 131 вертолет, 1205 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3548 танков и других боевых бронированных машин, 521 установка реактивных систем залпового огня, 1947 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3605 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

комплексные меры2 Украинский вертолет Ми-24 Фото: Commons.wikimedia.org/Oleg Belyakov

Мариупольский сценарий

Российские военные 14 июня заявили о готовности провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке в направлении города Сватово. Для этого 15 июня будет открыт гуманитарный коридор .

Военное ведомство также предложило украинским формированиям и иностранным наемникам, находящимся на «Азоте», с 8 утра 15 июня прекратить боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через этот коридор, а также сложить оружие.

— Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе, — сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Выстрелы в спину

По данным Минобороны, в последние недели участились инциденты, когда украинских военнослужащих расстреливали националистические подразделения. Так, в районе Новомихайловки в ДНР более 30 бойцов украинской 54-й механизированной бригады решили сдаться и обратились по радиосвязи к российскому командованию с просьбой предоставить коридор для выхода.

Около 22 часов они с белыми флагами вышли в сторону российских позиций.

комплексные меры5 Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

— В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих , — сообщил Игорь Конашенков

Не покинул поле боя

В Минобороны России 14 июня рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа старшего лейтенанта Дмитрия Габова принимала участие в освобождении населенного пункта. Находясь в головном дозоре, Дмитрий заметил большую группу националистов. Скрытно расположившись на позициях, он уничтожил огневые точки противника, чем обеспечил огневую поддержку российским штурмовым группам. Сам Дмитрий уничтожил более двух десятков националистов.

— Благодаря смелости, самоотверженности и мужеству старшего лейтенанта Дмитрия Габова населенный пункт был освобожден, — отметили в военном ведомстве.

Штурмовая группа старшего лейтенанта Вячеслава Бояркина скрытно пробралась в тыл противника. Завязался ожесточенный бой, во время которого были уничтожены украинский бронеавтомобиль и до двух десятков националистов. Еще два боевика сложили оружие и сдались в плен, а остальные сбежали.

комплексные меры3 Фото: РИА Новости

Противник пытался контратаковать, используя бронетехнику. Группа Вячеслава Бояркина заняла круговую оборону. Вячеслав был ранен, но остался на своем месте. Офицер оценил позиции противника и передал координаты на командный пункт, после чего огнем артиллерии удалось уничтожить превосходящие силы ВФУ.

Подразделение капитана Сергея Орлова выполняло задачи по обнаружению украинских формирований, препятствующих продвижению российских ВС к крупному железнодорожному узлу. Сергей нашел огневые точки противника , по ним был нанесен внезапный огневой удар. В ходе ожесточенного боя — противник вел по военнослужащим интенсивный огонь из трех БМП — подчиненные Сергея Орлова смогли уничтожить позиции боевиков, что помогло продвижению российских подразделений.