Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ

После массированных обстрелов Донецка 13 июня власти ДНР обратились за помощью к России. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин — по его словам, дополнительные силы требуются для того, чтобы противостоять перешедшему все грани противнику. В понедельник в результате обстрелов мирных кварталов столицы ДНР погибло четыре человека и почти два десятка получили ранения. Чудом удалось избежать жертв после попадания снаряда в здание роддома — роженицы и персонал вынуждены скрываться в подвале. За прошедшие сутки ВКС России нанесли ракетные удары по базе иностранных наемников и складу западного оружия в ЛНР и ДНР. Эксперты отмечают, что удары по тыловым подразделениям наемников резко сократят количество иностранцев, желающих приехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях.

Все необходимые силы

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить артиллерийские удары по мирным населенным пунктам ДНР. 13 июня одному из самых массированных обстрелов за всю историю конфликта подвергся Донецк. Он унес жизни четырех жителей республики. Трое из них погибли в Буденновском районе Донецка, где снаряды попали на территорию рынка Майский, вызвав сильный пожар. Еще одна женщина погибла в Любовке. Ранения получили 15 человек в Буденновском районе, еще четверо — в Куйбышевском и один — в Горловке.

После попадания снаряда загорелось здание роддома больницы им. Вишневского. В здании были выбиты окна, частично повреждена кровля. По предварительным данным, никто из рожениц и персонала не пострадал.

Союзные в силе 1 Частично разрушенное здание роддома Фото: ИЗВЕСТИЯ

Вечером 13 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы из-за усилившихся обстрелов Донецка и других городов республики.

— Противник в буквальном смысле слова перешел все грани, используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные и центральные района Донецка, также под огнем находятся другие города и населенные пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации, — заявил он.

Глава ДНР сообщил, что «за прошедшие сутки подавлено порядка 30 огневых точек противника, также уничтожен командный пункт противника в районе населенного пункта Мемрик».

Удар по наемникам

Вооруженные силы Российской Федерации 13 июня продолжали наносить удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары по базам иностранных наемников и складам иностранного вооружения ракетным оружием — важная работа на упреждение, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Союзные в силе 2 Удар по складу вооружения ВСУ Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Ракетная атака по базе позволяет уничтожить сразу большое количество боевиков, — рассказал он «Известиям». — Немаловажно, что такие удары оказывают очень мощное деморализующее воздействие. Противник оказывается под огнем, когда находится в тылу. Фронт где-то далеко, поэтому в этот момент он расслаблен и не чувствует опасности. Настроение повоевать у выживших, после неожиданного ракетного удара, резко падает. Мы видели, как после удара российских ракет по базе наемников на Яворовском полигоне многие иностранцы, решившие повоевать, быстро покинули страну. Кроме того, сам факт массовой гибели отбивает желание у потенциальных наемников отправится на Украину.

Наемники — во многом элемент пиара и их присутствие немаловажно для Киева, так как позволяет украинским пропагандистам говорить о том, что их поддерживает весь мир, отметил эксперт.

— Наемники — это пехота, которая более мотивирована и лучше обучена, чем украинская, — считает он. — Иностранцы, которые появляются на фронте, как правило, служили и имеют боевой опыт. Но надо понимать, что пехота сейчас играет вспомогательную роль. Союзные силы начинают свои атаки после того, как передний край зачищен артиллерией и авиацией. Наемники сейчас больше прячутся по окопам и подвалам от ударов нашей артиллерии.

По словам эксперта, оружие, которое передают Киеву США и европейские страны, тоже выгодно уничтожать на складах или при перевозке.

— Его важно уничтожить до того, как оно расползется по передовой и начнет стрелять, — отметил Владислав Шурыгин.

Борьба с беспилотниками

Также 13 июня самолеты и вертолеты ВКС России поразили пункт управления, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и 63 района сосредоточения вооружённых формирований Украины. Всего в результате ударов уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и одиннадцать специальных автомобилей, отметили в Минобороны.

Российские ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над Харьковской, Николаевской областями и территорией ДНР и ЛНР. Кроме того, был сбит «Байрактар ТБ-2» в районе Луганска.

Союзные в силе 3 Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные войска и артиллерия поразили 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых артпозиции, в том числе семь установок реактивных систем залпового огня и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3583 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Бои у переправы

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Подполковник Эдуард Усов с первых дней специальной военной операции командовал реактивным артиллерийским дивизионом, находясь на передовых позициях. Проводя воздушную разведку с использованием беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», он обнаружил группу украинских националистов и их опорные пункты. Оценив ситуацию, подполковник решил нанести удар по позициям противника. Лично корректируя огонь артиллерии, он добился высокой точности огня РСЗО.

Союзные в силе 4 Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе наступления дивизион Эдуарда Усова уничтожил восемь опорных пунктов и до 30 националистов. Противник пытался нанести ответный удар, но Эдуард вовремя вывел подразделение в безопасное место, сохранив жизнь своим подчиненным.

Боевая машины пехоты ефрейтора Павла Проценко наступал на хорошо укрепленные позиции противника возле одного из населенных пунктов. В ходе боя, благодаря выучке Павла, было уничтожено четыре боевые машины пехоты противника и до двадцати националистов, Умелые действия обеспечили успешное продвижение российских подразделений вглубь обороны противника, что привело к полному его разгрому, рассказали в российском военном ведомстве.

Перед подразделением рядового Орлана Кыргыса была поставлена задача занять оборону у понтонной переправы на реке Десна, чтобы не допустить прорыва противника к важному мосту. В течение нескольких суток, находясь под плотным минометным огнем, подразделение Орлана успешно отбивало атаки националистов. Благодаря высокому профессионализму рядовой Орлан Кыргыс лично уничтожил три БМП, два танка и до пятнадцати националистов, отметили в Минобороны.