Переправное дело: как ВС России будут форсировать Северский Донец

В Минобороны России 8 июня рассказали о больших потерях, которые понесли украинские формирования при освобождении союзными войсками Святогорска. Эксперты отмечают, что наметилось несколько мест форсирования Северского Донца, что ставит под угрозу всю систему обороны ВФУ на «Донбасской дуге». Создана возможность и для выхода в тыл украинской группировки в Лисичанске. В этот же день российские средства ПВО за сутки уничтожили в Николаевской области два истребителя МиГ-29 ВВС Украины и вертолёт Ми-8.

Речные переправы

Вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию на Украине. В Минобороны 8 июня сообщили, что группировка ВФУ в Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике.

— Только в ходе освобождения Святогорска в ДНР за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники, — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, сейчас наметились сразу несколько мест для форсирования союзными войсками Северского Донца, все мосты через который были взорваны отступающими украинскими войсками.

Переправное дело: Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка Фото: РИА Новости

— Поэтому ВФУ приходится держать значительные силы вдоль реки, чтобы попытаться воспрепятствовать такой операции. Занятие Святогорска и Красного Лимана даёт возможность попробовать преодолеть водную преграду там, и атаковать Славянск, — уточнил эксперт. — Но есть опасность для ВФУ и в случае нашей переправы у Рубежного. Тогда можно сходящимися ударами от Новодружеска и Тошковки устроить малый котёл для Лисичанска.

В современных условиях даже преодоление такой скромной реки, как Северский Донец, представляет не меньшую сложность, чем операции по переправам через гораздо более широкие водные пространства в прошлом веке, добавил Дмитрий Болтенков.

— Теперь во время форсирования понтоны и боевая техника становятся особенно уязвимыми и для огня артиллерии, корректируемого с дронов в режиме реального времени, и для дальнобойного высокоточного оружия, такого как баллистические ракеты и управляемые снаряды, «умные» авиационные средства поражения, дроны-камикадзе, — объяснил эксперт. — Поэтому подготовка к форсированию должна занимать дополнительное время, чтобы обеспечить надёжную противовоздушную оборону переправы и подавление артиллерии противника на всём участке фронта.

Перехват истребителей

Российские ВКС 8 июня продолжали атаки военных объектов на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого ремонтировали технику ВФУ. Там же были поражены два пункта управления, 13 районов сосредоточения ВФУ и батарея РСЗО «Ураган», сообщили в Минобороны РФ.

В районах Малиновки Харьковской области, Спорного (ДНР), Звановки (ЛНР) уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами . В районе Чугуева Харьковской области — хранилище топлива.

Переправное дело: Бойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР производят техническое обслуживание минометных орудий Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Самолеты оперативно-тактической авиации за сутки поразили 63 района скопления войск ВФУ. Также был уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады, более 160 националистов, восемь танков, две установки РСЗО «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 армейских автомобилей, заявили в военном ведомстве.

Подразделения ПВО сбили два истребителя МиГ-29 в районе Снегиревки Николаевской области, а также вертолет Ми-8 около Белой Криницы в том же регионе. В воздухе уничтожено одиннадцать украинских БЛА, перехвачены три ракеты «Точка-У» и пять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Чернобаевки.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 68 пунктов управления, 172 артиллерийские позиции, в том числе две батареи РСЗО «Смерч» районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО «Ураган» недалеко от Кицевки Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и техник ВФУ.

Уничтожено более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области , девять единиц бронетехники, три установки РСЗО «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 спецавтомобилей. Поражены боевые машины зенитных комплексов «Бук-М1» в районе Шелкоплясы и «Оса-АКМ» в Верхней Роганке Харьковской области.

Переправное дело: Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— С начала проведения специальной военной операции уничтожено 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 БПЛА, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц военной автотехники, — перечислил Игорь Конашенков.

Угрозы и помощь

— Россия продолжает фиксировать факты использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях, — заявил 8 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Боевики территориальной обороны разместились и устроили огневые точки в Николаеве — в зданиях школ № 32 и 43. В Дружковке (ДНР) — в центре детского и юношеского творчества на улице Космонавтов.

В Константиновке (ДНР) в зданиях дома культуры имени В. И. Ленина и аграрного техникума ВСУ оборудованы опорные пункты и огневые позиции , рассказали в Министерстве обороны РФ.

Переправное дело: Раздача хлеба в пункте гуманитарной помощи в Мариуполе Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 047 человек, в том числе 2 511 детей, а всего с начала специальной военной операции — 1 730 556 человек, из которых 278 939 — дети. Государственную границу РФ пересекло 252 029 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки — 2 427.

Продолжается оказание гуманитарной помощи. За 8 июня проведено восемь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передано 537 т предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил Михаил Мизинцев.

Одним выстрелом

В этот же день в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Старший сержант Илья Шилов неоднократно организовывал ремонт поврежденной в бою военной техники, занимался подвозом боеприпасов и других грузов в районы рядом с линией соприкосновения. Во время одной из таких поездок в составе колонны десантно-штурмовой бригады Илья обнаружил группу националистов. Мгновенно оценив ситуацию, он занял выгодную позицию и открыл огонь по противнику.

— В ходе боя Илья уничтожил более пяти боевиков, — сообщили в военном ведомстве. — Остальные, спасая свои жизни, отступили. Смелые и решительные действия Ильи Шилова позволили колонне своевременно и без потерь прибыть в район назначения.

Переправное дело: Фото: РИА Новости

Сержант Артем Игнатьев обнаружил в заброшенном здании националистов и оборудованную ими огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и гранатометом. Скрытно заняв позицию, Артем одним выстрелом противотанкового комплекса «Корнет» уничтожил всю группу из 15 человек. В итоге засада была сорвана, а российские подразделения смогли развить наступление на позиции противника со стороны уничтоженного опорного пункта.

— Действия Артема помогли взять стратегическую высоту и освободить населенный пункт от вооруженных формирований националистов , — отметили в Минобороны.

С самого начала боевых действий сержант Сергей Сырцев занимался снабжением передовых подразделений воздушно-десантной дивизии. Он совершил более десяти выездов в районы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, и перевез свыше 60 т груза. Во время одного из таких рейсов колонна Сырцева была обстреляна из минометов и стрелкового оружия. Выстрелом из ручного гранатомета РПГ-7 был выведен из строя автомобиль, идущий впереди машины Сергея.