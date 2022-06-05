Опубликованы кадры вывода из строя американских гаубиц М777 в Лисичанске

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно со спецподразделением «Ахмат» вывели из строя 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства. Кадры работы военных по позициям боевиков Украины в Лисичанске ЛНР были опубликованы в воскресенье, 5 июня.

Координаты дислокации вражеской техники были определены посредством расчета баллистической траектории, говорится в опубликованном в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова сообщении.

Материал дополняется.