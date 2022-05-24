Канада направит Киеву более 20 тыс. снарядов для гаубиц M777

Канада направит Киеву дополнительную партию из более 20 тыс. снарядов для 155-миллиметровых гаубиц M777. Об этом 23 мая сообщила журналистам министр обороны страны Анита Ананд.

«Я объявляю об очередном пакете канадской военной помощи Украине. Могу подтвердить, что Канада закупила более 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов», — сказала Ананд во время визита в провинцию Британская Колумбия.

Она уточнила, что данные снаряды предназначены для гаубиц М777, которые прежде были поставлены на Украину. По ее словам, пакет военной помощи оценивается в 98 млн канадских долларов ($76,3 млн).

Реклама

Ранее в этом месяце западные страны предоставили Украине американские гаубицы М777 и боекомплекты к ним. США направили Киеву 90 гаубиц, еще 10 штук поступили из Австралии и Канады.

Гаубица М777 может быть развернута в течение шести минут и способна делать около пяти выстрелов в минуту, в том числе управляемыми снарядами «Экскалибур» на расстояние до 40 км. По боевым характеристикам они вполне сопоставимы со 152-миллиметровыми гаубицами советской разработки. Но для них был создан широкий спектр снарядов — от корректируемого по спутниковым координатам до кассетного.

Как рассказал «Известиям» ранее в мае военный эксперт Владислав Шурыгин, артиллерия — главное средство поражения, которое есть в распоряжении украинских войск. Большие потери заставили Украину собирать новые орудия по всему миру.

По его словам, российские военные устанавливают расположение гаубиц и реактивных установок залпового огня противника с применением дронов и авиации. Так, 18 мая с помощью беспилотников и средств артиллерийской разведки были установлены координаты 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства в районе населенного пункта Подгорное.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».