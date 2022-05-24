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Канада направит Киеву более 20 тыс. снарядов для гаубиц M777

Минобороны Канады сообщило о закупке для Украины более 20 тыс. снарядов к гаубицам M777
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Фото: ТАСС/Zuma/Spc. Isaiah J Scott
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Канада направит Киеву дополнительную партию из более 20 тыс. снарядов для 155-миллиметровых гаубиц M777. Об этом 23 мая сообщила журналистам министр обороны страны Анита Ананд.

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«Я объявляю об очередном пакете канадской военной помощи Украине. Могу подтвердить, что Канада закупила более 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов», — сказала Ананд во время визита в провинцию Британская Колумбия.

Она уточнила, что данные снаряды предназначены для гаубиц М777, которые прежде были поставлены на Украину. По ее словам, пакет военной помощи оценивается в 98 млн канадских долларов ($76,3 млн).

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Ранее в этом месяце западные страны предоставили Украине американские гаубицы М777 и боекомплекты к ним. США направили Киеву 90 гаубиц, еще 10 штук поступили из Австралии и Канады.

Гаубица М777 может быть развернута в течение шести минут и способна делать около пяти выстрелов в минуту, в том числе управляемыми снарядами «Экскалибур» на расстояние до 40 км. По боевым характеристикам они вполне сопоставимы со 152-миллиметровыми гаубицами советской разработки. Но для них был создан широкий спектр снарядов — от корректируемого по спутниковым координатам до кассетного.

Как рассказал «Известиям» ранее в мае военный эксперт Владислав Шурыгин, артиллерия — главное средство поражения, которое есть в распоряжении украинских войск. Большие потери заставили Украину собирать новые орудия по всему миру.

По его словам, российские военные устанавливают расположение гаубиц и реактивных установок залпового огня противника с применением дронов и авиации. Так, 18 мая с помощью беспилотников и средств артиллерийской разведки были установлены координаты 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства в районе населенного пункта Подгорное.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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