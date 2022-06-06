Корреспондент «Известий» раскрыл данные об обстановке на подступах к Лисичанску

Украинские боевики пытаются отойти в Лисичанск из Северодонецка, чтобы вырваться из котла по трассе Бахмут — Берестовое. Подробности из зоны боевых действий 6 июня представил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Удары российской артиллерии и авиации догоняют украинских боевиков и ставят целью перекрыть трассу Бахмут — Берестовое, чтобы не дать силам противника соединиться с частями, а группе подкрепления выйти из зоны Лисичанска. За один из участков трассы уже неделю идут ожесточенные бои. Если российские войска возьмут его под контроль, группировка украинских националистов, находящаяся в Лисичанске, будет отрезана от подконтрольных Украине территорий.

Вся местность вокруг города изрыта траншеями с бункерами и блиндажами. Украинские силовики возводили их восемь лет, а после того, как не смогли удержать, начали бить по оставленным позициям из реактивных систем залпового огня.

Сообщается, что по данным разведки, националисты пытаются создать линию обороны в Лисичанске, поэтому так важно перекрыть подступы к городу и отрезать каналы снабжения боевиков.

5 июня Корреспондент «Известий» Семен Еремин показал занятый украинскими радикалами террикон под Донецком. Последний раз оттуда били по Ясиноватой из «Градов» 4 июня.

Кроме того, 2 июня корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин показал службу ремонтного подразделения российской армии, развернутого в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе. Военнослужащие рембата восстанавливают машины начиная с военных грузовых автомобилей, заканчивая тяжелой грузовой техникой.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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