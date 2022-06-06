Корреспондент «Известий» показал занятый боевиками террикон в Донбассе

Корреспондент «Известий» Семен Еремин 5 июня показал занятый украинскими радикалами террикон под Донецком, с которого они производят обстрел города.

Российские военные неустанно наблюдают за расположенными рядом с одним из заводов в Донецкой Республике (ДНР) позициями. Радикалы используют его как удобную точку, с которой они могут обстреливать Донецкую Народную Республику (ДНР). Последние удары из «Градов» отсюда были 4 июня — били по Ясиноватой.

Самих радикалов на позициях не видно — террикон зарос деревьями, и зелень хорошо их скрывает.

Пока российские военные не спешат занимать террикон — дожидаются приказа. Пока фронт не продвинулся дальше, они, также по приказу, отвечают на обстрелы противника.

Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают выполнять свой воинский долг во время спецоперации по защите Донбасса. Так, 4 июня военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал, как работает разведка на горловском направлении. Разведчики вычисляли огневые точки украинских боевиков и давали наводку артиллерии.

Кроме того, 2 июня корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин показал службу ремонтного подразделения российской армии, развернутого в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе. Военнослужащие рембата восстанавливают машины начиная с военных грузовых автомобилей, заканчивая тяжелой грузовой техникой.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.