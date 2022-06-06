Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал занятый боевиками террикон в Донбассе

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Семен Еремин 5 июня показал занятый украинскими радикалами террикон под Донецком, с которого они производят обстрел города.

Российские военные неустанно наблюдают за расположенными рядом с одним из заводов в Донецкой Республике (ДНР) позициями. Радикалы используют его как удобную точку, с которой они могут обстреливать Донецкую Народную Республику (ДНР). Последние удары из «Градов» отсюда были 4 июня — били по Ясиноватой.

Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Спецоперация на Украине, 5 июня — трансляция
Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»

Самих радикалов на позициях не видно — террикон зарос деревьями, и зелень хорошо их скрывает.

Пока российские военные не спешат занимать террикон — дожидаются приказа. Пока фронт не продвинулся дальше, они, также по приказу, отвечают на обстрелы противника.

Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают выполнять свой воинский долг во время спецоперации по защите Донбасса. Так, 4 июня военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал, как работает разведка на горловском направлении. Разведчики вычисляли огневые точки украинских боевиков и давали наводку артиллерии.

Кроме того, 2 июня корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин показал службу ремонтного подразделения российской армии, развернутого в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе. Военнослужащие рембата восстанавливают машины начиная с военных грузовых автомобилей, заканчивая тяжелой грузовой техникой.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022