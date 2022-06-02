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Корреспондент «Известий» показал работу ремонтного батальона на Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ремонтное подразделение Вооруженных сил России развернуто в зоне проведения специальной военной операции прямо в поле. Работу специалистов показал корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Военнослужащие рембата восстанавливают машины начиная с военных грузовых автомобилей, заканчивая тяжелой грузовой техникой. Поврежденную технику привозят с первой линии фронта.

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У одного из танков, который оказался в руках специалистов, была повреждена башенная установка. Перед починкой его разоружили, чтобы исключить возможность детонации боекомплекта. Боеприпасы снимают со всех машин, ожидающих ремонта и отправляют на полевой артиллерийский склад. Дальше техника убывает на ремонтные участки.

Командир ремонтного подразделения Иван рассказал, что рембат может выполнить практически любые виды работ благодаря высокой квалификации сотрудников.

«В принципе, нет невыполнимых задач», — сказал он.

На месте производятся не только ремонтные работы, но и дооснащение боевых машин, например, их дополнительное покрытие бронелистами.

Перед тем, как вернуть технику в строй, она проходит проверку на полигоне ремонтного подразделения. Каждый день через такой сборный пункт проходит больше полусотни боевых машин.

1 июня «Известия» показали кадры работы российского штурмовика Су-25 в Луганской Народной Республике. На кадрах видно, что самолет летит на предельно малой высоте, так как одна из его основных задач — не попасть в поле зрения радаров противника.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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