В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня

Европейская дипломатия не смогла предотвратить конфликт на Украине и продолжает демонстрировать свою неэффективность в реагировании на этот кризис, заявил президент Болгарии Румен Радев на Третьем софийском экономическом форуме, сообщила в среду пресс-служба главы государства, которую цитирует ТАСС.





Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил в среду министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. «Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями... Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», — заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1. Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых — борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ.