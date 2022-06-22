В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня

Европейская дипломатия не смогла предотвратить конфликт на Украине и продолжает демонстрировать свою неэффективность в реагировании на этот кризис, заявил президент Болгарии Румен Радев на Третьем софийском экономическом форуме, сообщила в среду пресс-служба главы государства, которую цитирует ТАСС.
Очередной прилет со стороны ВСУ произошел в районе Гвардейки в Донецке.
Украинские войска за два часа выпустили по Киевскому району Донецка почти 60 снарядов калибром 155 миллиметров, поставленных странами НАТО, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Промежуточный этап международного трибунала над украинскими военными преступниками может пройти в ДНР до конца июля, заявил глава республики Денис Пушилин.
Британия не готова к резкому росту цен и дефициту товаров, считает глава консультативного органа при правительстве страны.
Приговоренные к казни в ДНР наемники
содержатся в одиночных камерах, условия абсолютно адекватные, согласно международным нормам, заявил Денис Пушилин.
Минобороны РФ показало работу расчетов ЗРК «Тор-М2» на спецоперации.
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил в среду министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.
«Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями... Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», — заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1.
Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых — борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ.
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет
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Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат опубликовал кадры из Северодонецка, на которых показал последствия боев с ВСУ.
В районе поисков пропавших после удара ВСУ
по буровой платформе «Черноморнефтегаза» ухудшилась погода
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Макрону и Шольцу предрекли неприятности
из-за позиции по России.
Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу истребителей Су-35 в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Власти Запорожской области призвали упразднить
границу с Россией.
Украинские войска за 15 мин выпустили 9 снарядов калибром 155 мм по Донецку, 6 ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
Мощные обстрелы слышны в Киевском районе Донецка.
Территории у посольства США в Москве присвоено название «площадь ДНР»
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Николай Басков в 4 утра исполнил на Саур-Могиле композицию «Священная война» в память о героях ВОВ.
Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 30 июня. Он, напомним, введен в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.