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В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня

Новости Украины и мира, что происходит в ДНР и ЛНР сегодня — в текстовой трансляции «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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22 июня 2022 года проходит спецоперация России по защите Донбасса. Украинские боевики обстреливают населенные пункты ДНР и ЛНР. В последние дни особенно мощные артиллерийские удары приходятся на Донецк и Макеевку. Союзные войска разбивают оборону противника, освобождают города и села. Сегодня, в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в зоне спецоперации проводятся памятные мероприятия. Репортажи корреспондентов «Известий», новости Украины и мира — в нашей обновляемой онлайн-трансляции.

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:09
Европейская дипломатия не смогла предотвратить конфликт на Украине и продолжает демонстрировать свою неэффективность в реагировании на этот кризис, заявил президент Болгарии Румен Радев на Третьем софийском экономическом форуме, сообщила в среду пресс-служба главы государства, которую цитирует ТАСС.
Сегодня, 10:07
Очередной прилет со стороны ВСУ произошел в районе Гвардейки в Донецке.
Сегодня, 10:06
Украинские войска за два часа выпустили по Киевскому району Донецка почти 60 снарядов калибром 155 миллиметров, поставленных странами НАТО, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:02
Промежуточный этап международного трибунала над украинскими военными преступниками может пройти в ДНР до конца июля, заявил глава республики Денис Пушилин.
Сегодня, 10:00
Британия не готова к резкому росту цен и дефициту товаров, считает глава консультативного органа при правительстве страны.
Сегодня, 09:57
Приговоренные к казни в ДНР наемники содержатся в одиночных камерах, условия абсолютно адекватные, согласно международным нормам, заявил Денис Пушилин.
Сегодня, 09:54
Минобороны РФ показало работу расчетов ЗРК «Тор-М2» на спецоперации.
Сегодня, 09:47
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил в среду министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. «Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями... Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», — заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1. Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых — борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ.
Сегодня, 09:44
Сегодня, 09:44
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет.
Сегодня, 09:42
Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат опубликовал кадры из Северодонецка, на которых показал последствия боев с ВСУ.
Сегодня, 09:38
В районе поисков пропавших после удара ВСУ по буровой платформе «Черноморнефтегаза» ухудшилась погода.
Сегодня, 09:37
Макрону и Шольцу предрекли неприятности из-за позиции по России.
Сегодня, 09:36
Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу истребителей Су-35 в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Сегодня, 09:34
Власти Запорожской области призвали упразднить границу с Россией.
Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:31
Украинские войска за 15 мин выпустили 9 снарядов калибром 155 мм по Донецку, 6 ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:30
Мощные обстрелы слышны в Киевском районе Донецка.
Сегодня, 09:29
Территории у посольства США в Москве присвоено название «площадь ДНР».
Сегодня, 09:28
Николай Басков в 4 утра исполнил на Саур-Могиле композицию «Священная война» в память о героях ВОВ.
Сегодня, 09:26
Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 30 июня. Он, напомним, введен в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
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