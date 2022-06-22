В районе поисков пропавших с буровой платформы в Крыму ухудшилась погода
В районе поисков пропавших после удара украинских военных по буровой платформе «Черноморнефтегаза» в Крыму ухудшилась погода, вероятность найти пропавших живыми сокращается. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах 22 июня.
«Произошло ухудшение погодных условий: поднялся ветер северо-западный, <...> на море шторм, не факт, что найдем их», — сказал собеседник агентства.
20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.
На следующий день Аксенов заявил, что спасенным с буровой платформы выплатят по 3 млн рублей, семьям пропавших без вести — 6,5 млн рублей. Советник главы региона Олег Крючков сообщил, что в результате удара ВСУ, по предварительной информации, есть жертвы.
Поисковые работы продолжаются.
17 июня представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Украины намерены вернуть Крым военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные. Кроме того, в случае возвращения Крыма россияне, переехавшие на его территорию после воссоединения с РФ, будут выдворены.