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Спасенным с буровой платформы «Черноморнефтегаза» выплатят по 3 млн рублей

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Спасенным с буровой платформы «Черноморнефтегаза» после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) выплатят по 3 млн рублей, семьям пропавших без вести — 6,5 млн рублей. Об этом во вторник, 21 июня, написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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«С целью оказания помощи родственникам и близким пострадавших мною принято решение о внесении изменений в положение о компенсационных выплатах работникам предприятия ГУП РК «Черноморнефтегаз» для возможности выплат пропавшим без вести. Таким образом, компенсация в размере 6,5 млн рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы № 1, будет выплачено по 3 млн рублей», — заявил он.

По словам Аксенова, поисковые работы продолжаются, но пока безрезультатно. Он уточнил, что семь человек всё еще числятся пропавшими без вести.

«По разрешению Министерства обороны РФ в район выйдут рабочие группы, которые займутся восстановлением и ремонтом буровых платформ. Также следственные органы будут работать над установлением конкретных причин и объемов повреждений», — добавил он.

Глава Крыма заверил, что правительство республики окажет максимальную материальную и моральную поддержку семьям пропавших без вести.

Спикер регионального парламента Владимир Константинов также подтвердил, что семьям пострадавших выплатят федеральные и региональные пособия.

Ранее в этот же день советник главы региона Олег Крючков сообщил, что в результате удара ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза», по предварительной информации, есть жертвы.

20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил Аксенов, более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что буровые платформы, подвергшиеся атаке, будут восстановлены. Он добавил, что уровень защиты месторождений от возможных новых ударов повысят.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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