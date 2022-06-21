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Власти Крыма сообщили о возможных жертвах из-за удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, по предварительной информации, есть жертвы. Об этом 21 июня сообщил советник главы региона Олег Крючков.

Чернее моря: украинские боевики ударили по буровым платформам
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«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации», — написал он в Telegram-канале.

Накануне Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

На следующий день депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что буровые платформы, подвергшиеся атаке, будут восстановлены. Он добавил, что уровень защиты месторождений от возможных новых ударов повысят.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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