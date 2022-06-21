В Крыму восстановят подвергшиеся атаке ВСУ буровые платформы

Буровые платформы «Черноморнефтегаза», подвергшиеся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут восстановлены. Об этом сообщил 21 июня депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Ущерб будет оценен. Мы приложим все силы, чтобы вышки были отремонтированы и снова вступили в строй», — сказал он «РИА Новости».

Шеремет добавил, что уровень защиты месторождений от возможных новых ударов будет повышен.

Накануне Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу.

Шеремет указал, что удар по платформам «Черноморнефтегаза» стоит расценивать как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

17 июня представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Украины намерены вернуть Крым военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные. Кроме того, в случае возвращения Крыма россияне, переехавшие на его территорию после воссоединения с РФ, будут выдворены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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