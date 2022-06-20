Трое пострадавших с платформы в Черном море доставлены в больницу

Пострадавшие при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на газовую платформу в Черном море доставлены в медучреждение. Об этом 20 июня сообщили в больнице.

«Доставлены трое. Состояние у всех средней тяжести. Реанимация никому не нужна, операции пока не назначали», — сказали в медучреждении ТАСС.

О том, что Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», Аксенов заявил ранее в этот день. Он подчеркнул, что Минобороны РФ обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.

При этом он отметил, что Крымский мост и сухопутная часть Крыма надежно прикрыты силами противовоздушной обороны (ПВО), полуострову ничего не угрожает.

Как заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, удар по платформам «Черноморнефтегаза» со стороны Украины стоит расценивать как теракт. Он отметил, что атакованы были объекты гражданской инфраструктуры и мирные граждане.

До этого, 16 июня, глава минобороны Украины заявил, что новое западное оружие позволит его стране вернуть Крым. Более того, в тот же день генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для ударов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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