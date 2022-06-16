Генерал ВСУ назвал Крымский мост целью номер один для поражения

Крымский мост является целью номер один для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление 15 июня сделал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в беседе с украинским изданием «Вести».

«Для ВСУ Керченский мост — цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — сообщил украинский военный.

Он также добавил, что выбор Крымского моста как объекта для возможных ударов обусловлена тем, что он является «путем подтягивания резервов».

Сведения о намерениях украинских военных нанести удар по Крымскому мосту поступали и ранее. Так, 6 мая представитель национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш сообщил о том, что Украина вынашивала планы по нанесению удара по этой транспортной артерии 9 мая. Необходимость этого шага он обосновал якобы использованием моста в военных целях и необходиомстью поднять моральный дух Украины.

Угрозы нанести ущерб Крымскому мосту высказывали и другие государственные служащие Украины. В частности, 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это заявление в тот же день, назвав его анонсом возможного теракта. Представитель Кремля также подчеркнул, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

22 апреля депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что Киеву не следует угрожать России ударами по ее территории, в том числе по Крымскому мосту, поскольку это повлечет за собой ответные меры.

10 апреля советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал о фальшивых сообщениях о якобы минировании Крымского моста. Он пояснил, что эти сообщения приходят с левых украинских аккаунтов в соцсетях с целью создать панику на полуострове и материке. Крючков объяснил, что злоумышленники представляются «МЧС России». Он подчеркнул, что никаких минирований или иных угроз Крымскому мосту или иным объектам, дорогам нет.

9 апреля управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю сообщило о задержании при попытке въезда на территорию Крыма гражданина Украины, который сотрудничал с крымско-татарским батальоном. В отношении участника украинского незаконного вооруженного формирования возбуждено уголовное дело.