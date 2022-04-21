Прямой эфир
Экономика
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет
Мир
Годовая инфляция в Европе по итогам марта ускорилась до 7,4%
Общество
Число погибших в тверском НИИ увеличилось до двух человек
Спорт
Федерация тенниса РФ направит юридические обращения после недопуска на Уимблдон
Мир
РФ закрывает консульства прибалтийских стран и высылает их сотрудников
Экономика
Минпромторг заявил о желании IKEA и Inditex вернуться на российский рынок
Интернет
Мишустин поручил создать отечественный магазин приложений к 1 июня
Интернет
Суд оштрафовал Google на 7 млн рублей за ролики с призывами к терроризму в РФ
Мир
Spiegel спрогнозировало отставку Шольца из-за его позиции по Украине
Мир
Путин поручил заблокировать промышленную зону «Азовстали»
Экономика
Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователей из России

Медведев предупредил о последствиях в случае удара ВСУ по Крымскому мосту

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг, 21 апреля, прокомментировал заявление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о намерении ударить по Крымскому мосту.

Вопрос провокации: что стоит за ударами ВСУ по российской территории
Военного смысла в обстреле поселков в Брянской и Белгородской областях не было, подчеркивают эксперты

Он напомнил, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона прорабатывает возможность подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост.

«Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления СНБО Украины о намерении обстрелять Крымский мост являются анонсированием возможного террористического акта. Он подчеркнул, что заявление подлежит правовой проверке с последующим наказанием.

Представитель Кремля также отметил, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

Данное заявление Данилов сделал ранее в этот день. Он заявил, что «как только будет возможность это сделать, обязательно сделаем». При этом политик не смог уточнить, имеется ли у Киева вооружение, которое позволит стране совершить атаку на мост, и появится ли оно на Украине в перспективе.

10 апреля советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал о фальшивых сообщениях о якобы минировании Крымского моста. Он пояснил, что эти сообщения приходят с левых украинских аккаунтов в соцсетях с целью создать панику на полуострове и материке. Крючков объяснил, что злоумышленники представляются «МЧС России».

Он подчеркнул, что никаких минирований или иных угроз Крымскому мосту или иным объектам, дорогам нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022