Медведев предупредил о последствиях в случае удара ВСУ по Крымскому мосту

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг, 21 апреля, прокомментировал заявление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о намерении ударить по Крымскому мосту.

Он напомнил, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона прорабатывает возможность подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост.

«Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления СНБО Украины о намерении обстрелять Крымский мост являются анонсированием возможного террористического акта. Он подчеркнул, что заявление подлежит правовой проверке с последующим наказанием.

Представитель Кремля также отметил, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

Данное заявление Данилов сделал ранее в этот день. Он заявил, что «как только будет возможность это сделать, обязательно сделаем». При этом политик не смог уточнить, имеется ли у Киева вооружение, которое позволит стране совершить атаку на мост, и появится ли оно на Украине в перспективе.

10 апреля советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал о фальшивых сообщениях о якобы минировании Крымского моста. Он пояснил, что эти сообщения приходят с левых украинских аккаунтов в соцсетях с целью создать панику на полуострове и материке. Крючков объяснил, что злоумышленники представляются «МЧС России».

Он подчеркнул, что никаких минирований или иных угроз Крымскому мосту или иным объектам, дорогам нет.