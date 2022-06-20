Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Об этом в понедельник, 20 июня, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, пять человек спасены, трое из них ранены. Продолжаются поиски еще семи человек.

«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — сказал Аксенов в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.

«Черноморнефтегаз» — предприятие, которое проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма.

17 июня так называемый представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев будет добиваться возвращения полуострова военным путем. Она подчеркнула, что при реализации любых планов по возвращению Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

До этого, 15 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для ударов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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