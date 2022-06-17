Представитель Зеленского Ташева заявила о намерении вернуть Крым военным путем

Киев будет добиваться возвращения Крыма военным путем. Об этом в пятницу, 17 июня, заявила представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева.

«Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что, в любом случае, мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши Вооруженные силы Украины (ВСУ)», — сказала она в эфире телеканала «Украина 24».

Она подчеркнула, что при реализации любых планов по возвращению Крыма, первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

Также Ташева отметила, что в случае возвращения Крыма россияне, переехавшие на его территорию после воссоединения с РФ, будут выдворены. Кроме того, она пояснила, что главной позицией Киева является «возвращение территорий без ультиматумов для украинской стороны» и возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

16 июня глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новое западное оружие позволит стране вернуть Крым. Более того, за день до этого генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для ударов. Главное управление разведки минобороны Украины также сообщило о получении подробной технической документации Крымского моста. Оно опубликовало презентацию, в которой, как сообщается, содержится вся информация об инфраструктуре сооружения.

Следственный комитет России (СКР) даст правовую оценку словам Марченко, заявившего о намерении уничтожить Крымский мост. В Кремле заявили, что уже не раз слышали об угрозах подрыва Крымского моста, однако он находится под надежной защитой Вооруженных сил РФ.

13 мая Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также российскую принадлежность Крыма.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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