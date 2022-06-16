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Министр обороны Украины пообещал вернуть Крым с помощью западного оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря западному оружию Киев сможет вернуть территории, находящиеся под контролем России. Об этом он заявил 16 июня в интервью CNN.

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
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«Мы собираемся освободить все свои территории, в том числе Крым. Это стратегическая цель для Украины, потому что это наша территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом», — сказал Резников.

Глава оборонного ведомства рассказал про три этапа возвращения территорий. На первом он ожидает стабилизацию ситуации на фронте, чтобы не допустить дальнейших потерь украинской армии. Второй этап подразумевает, что российские войска будут отброшены на позиции 24 февраля до начала специальной военной операции.

На третьем этапе состоится обсуждение с партнерами Украины о том, как будет происходить «освобождение территорий, включая Крым». Резников отметил, что Украина рассматривает Крым как свою землю, поэтому прошлые обещания не вторгаться на российскую территорию не будут распространяться на полуостров.

15 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один является Крымский мост, соединяющий полуостров с основной частью России. Выбор моста в качестве возможной цели поражения он объяснил тем, что по нему происходит пополнение резервов российской армии.

В ответ на это заявление в Кремле заявили, что Крымский мост находится в безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинская сторона уже не раз озвучивала подобные угрозы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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