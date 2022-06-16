Песков прокомментировал угрозу Киева ударить по Крымскому мосту

Угроза подрыва Крымского моста со стороны Киева поступает уже не первый раз. Кремль принимает этот факт во внимание, заявил 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны. Он отметил, что выбор Крымского моста как объекта для возможных ударов обусловлен тем, что он является «путем подтягивания резервов».

«Это происходит далеко не первый раз, нам об этом хорошо известно. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание», — подчеркнул он.

Представитель Кремля также отметил, что Крым находится в безопасности под защитой Вооруженных сил РФ.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. О сути этих мер я говорить не могу, это все-таки вопрос к военным», — заключил Песков.

Ранее в четверг депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту. Он отметил, что Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны и находится под надежной защитой. Он также предупредил, что если Киев и нанесет удар по мосту, то его будет ждать «возмездие».

21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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