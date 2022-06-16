В Госдуме назвали самоубийством угрозу Киева ударить по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал в четверг, 16 июня, самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту.

Накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны. Он отметил, что выбор Крымского моста как объекта для возможных ударов обусловлен тем, что он является «путем подтягивания резервов».

«Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны. Мост под надежной защитой. Поэтому даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве. Также предупреждаем о возможных последствиях западные страны, если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие», — цитирует его «РИА Новости».

Шеремет отметил, что охрана моста осуществляется как по воздуху, так и в акватории Керченского пролива.

Угрозы нанести удар по Крымскому мосту высказывали и другие украинские государственные служащие. Так, 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это заявление, назвал его анонсом возможного теракта. Он также отмечал, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

22 апреля Шеремет заявил, что Киеву не следует угрожать России ударами по ее территории, в том числе по Крымскому мосту, поскольку это повлечет за собой ответные меры.

Кроме того, 15 июня министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) и управляемые снаряды для них. Пентагон в свою очередь поставит Киеву две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, 36 тыс. снарядов калибра 155 мм. Также Украина получит управляемые боеприпасы для РСЗО.

Также 1 июня США одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли в том числе РСЗО HIMARS дальностью порядка 80 км при условии, что оружие не будет использоваться для нанесения ударов по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил намерение выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям на территории России.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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