Партнеры США объявили о новых обязательствах по обучению военных и оказанию помощи Киеву на встрече контактной группы в Брюсселе. Об этом в среду, 15 июня, в ходе пресс-конференции по итогам третьего заседания заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Многие страны представляют Украине требуемые системы и боеприпасы», — отметил он.

Среди заявивших о военной помощи Украине он назвал Германию, Нидерланды, Канаду и Словакию.

По его словам, Германия поставит Киеву три реактивные системы залпового огня и управляемые снаряды для них.

Пентагон поставит Киеву две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, 36 тыс. снарядов калибра 155 мм. Также Украина получит управляемые боеприпасы для РСЗО.

Также Остин добавил, что США направят Украине «тысячи радиостанций для засекреченной связи, приборов ночного видения, тепловизионных систем и других оптических приборов».

Остин на встрече контактной группы в Брюсселе сообщил, что США и их союзники не должны сокращать поставки вооружений Украине. По его словам, союзники должны предпринять больше усилий по обеспечению безопасности страны.

За день до этого Пентагон отчитался о поставке гаубиц M777. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США поставили 108 орудий и 220 тыс. боеприпасов, имеющих дальность полета более 30 км.

14 июня российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS, озвученные Пентагоном, свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дольше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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