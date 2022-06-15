Пентагон сообщил о предоставлении Киеву гаубиц M777

Власти США передали Украине гаубицы M777 вместе с боеприпасами к ним. Об этом 14 июня сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

«На сегодняшний день мы передали 108 таких гаубиц плюс более 220 тыс. боеприпасов с дальностью более 30 км, что ощутимо», — передает слова Каля портал Oops Top.

При этом он отметил, что украинские боевики испытывают проблемы из-за дефицита боеприпасов для артиллерии, особенно калибра 152 мм. Также он признал превосходство российской артиллерии над украинской и выразил «чувство беспокойства за украинскую сторону» от Вашингтона.

О поставке на Украину гаубиц M777 американского производства и боекомплектов к ним стало известно 15 мая от посольства США в стране. Сообщалось, что Америка направила Киеву 90 гаубиц, еще 10 штук поступили из Австралии и Канады. Кроме того, 24 мая министр обороны Канады Анита Ананд рассказала о том, что Оттава предоставит Киеву 20 тыс. боеприпасов к гаубицам М777.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня прокомментировал западные поставки вооружений Украине, заявив, что они имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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