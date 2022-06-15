Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Пентагон сообщил о предоставлении Киеву гаубиц M777

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cpl. Austin Fraley
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США передали Украине гаубицы M777 вместе с боеприпасами к ним. Об этом 14 июня сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

«Снаружи рвалось тяжело, безостановочно и близко»
Специальный корреспондент «Известий» пережил самый массированный обстрел Донецка за восемь лет

«На сегодняшний день мы передали 108 таких гаубиц плюс более 220 тыс. боеприпасов с дальностью более 30 км, что ощутимо», — передает слова Каля портал Oops Top.

При этом он отметил, что украинские боевики испытывают проблемы из-за дефицита боеприпасов для артиллерии, особенно калибра 152 мм. Также он признал превосходство российской артиллерии над украинской и выразил «чувство беспокойства за украинскую сторону» от Вашингтона.

О поставке на Украину гаубиц M777 американского производства и боекомплектов к ним стало известно 15 мая от посольства США в стране. Сообщалось, что Америка направила Киеву 90 гаубиц, еще 10 штук поступили из Австралии и Канады. Кроме того, 24 мая министр обороны Канады Анита Ананд рассказала о том, что Оттава предоставит Киеву 20 тыс. боеприпасов к гаубицам М777.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня прокомментировал западные поставки вооружений Украине, заявив, что они имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022