США и их союзники не должны сокращать поставки вооружений на Украину. Об этом 15 июня заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы в Брюсселе.

«Я лично благодарен за существенную помощь в сфере безопасности, которую уже предоставила эта группа, но мы не можем позволить себе ослабить ее», — заявил Остин.

По его словам, союзники должны предпринять больше усилий по обеспечению безопасности Украины. В качестве одного из средств, направленных на это, министр обороны назвал поставляемые США реактивные системы залпового огня (РСЗО).

«Наряду с нашими партнерами мы обучаем украинских военных использованию новых вооружений. И мы решительно настроены сделать еще больше на этом направлении. Мы поставляем защитникам Украины системы HIMARS и РСЗО. Это существенно укрепит ее оборонные возможности», — сообщил Остин.

Министр отметил, что военную помощь Украине уже оказало более 45 союзников и партнеров США.

Заседание контактной группы по вопросам поставок оружия Украине проходит в преддверии начала новой встречи министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе 15–16 июня.

Накануне Пентагон отчитался о поставке гаубиц M777. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США поставили 108 орудий и 220 тыс. боеприпасов, имеющих дальность полета более 30 км.

В среду глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил о готовности передать Украине дополнительные противокорабельные ракеты из семейства систем вооружения Brimstone. Он также подтвердил, что ведомство изучает возможность передать противокорабельные системы «Гарпун».

При этом в CNN отмечают, что украинские военные предпочитают не использовать незнакомое им западное оружие. В частности, они всё еще задействуют коммерческие дроны со взрывчаткой из-за сложного перехода на западные системы.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военной инфраструктуре.

Решение о начале спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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