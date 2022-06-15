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Лондон изучает возможность отправки Киеву противокорабельных ракет

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Фото: commons.wikimedia.org
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Великобритания рассматривает возможность отправки дополнительных противокорабельных ракет Украине помимо уже обещанного оружия. Об этом сообщил в среду, 15 июня, глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе пресс-конференции в Осло, передает агентство Reuters.

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При этом поставки обещанных РСЗО ожидаются уже в скором времени.

«Мы, конечно, изучаем еще большую поставку противокорабельных средств, чем мы уже определили, в семействе систем вооружения Brimstone», — сказал он.

Также Уоллес добавил, что изучается возможность выделить Украине противокорабельные системы «Гарпун».

Министр считает, что помимо поставок оружия не менее важно уделять внимание и подготовке украинских войск.

Западные страны на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. Накануне посольство РФ в Лондоне заявило, что власти Великобритании обязаны понести ответственность за поставки Киеву вооружений, которые используются украинскими боевиками для ударов по гражданским объектам в Донбассе. В дипмиссии отметили, что при обстрелах Донецка со стороны украинских военных использовались 155-миллиметровые артиллерийские установки стандарта НАТО.

При этом 6 июня британский министр обороны Бен Уоллес объявил о том, что Великобритания отправит Украине реактивные системы залпового огня M270. Кроме того, страна планирует поставить украинской стороне управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих систем.

16 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила отправку Москвой всем странам, в том числе США, ноты по поводу поставок вооружения Украине.

18 апреля экс-представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала получение ноты. Она сказала, что не собирается спекулировать по поводу пустых угроз, и подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена фокусируется на отправке Украине «исторического» объема военной помощи и экономического содействия.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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