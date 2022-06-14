Посольство РФ призвало Великобританию к ответственности за поставки оружия Киеву

Власти Великобритании обязаны понести ответственность за поставки Киеву вооружений, которые используются украинскими боевиками для ударов по гражданским объектам в Донбассе. Об этом 14 июня заявило посольство РФ в Лондоне.

«Мы неоднократно призывали британское правительство проявлять осмотрительность и соблюдать собственные стандарты контроля за экспортом при поставках вооружений на Украину. Эти призывы остались без внимания. Последние события показывают, что настало время для Великобритании понести полную ответственность за свою недальновидную политику», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

В посольстве напомнили, что в минувшие выходные увеличилось число обстрелов Донецка со стороны украинских военных. Как уточняется, во время атак в том числе использовались 155-мм артиллерийские установки стандарта НАТО.

«Поэтому ясно, что такие нападения на мирных жителей возможны только благодаря поддержке Запада и западным военным поставкам Киеву, в которых Великобритания претендует на ведущую роль», — подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее, 14 июня, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город накануне вечером подвергся шестичасовому обстрелу со стороны боевиков Украины. Как уточнили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения, огня по населенному пункту было выпущено более 300 снарядов, что стало самым мощным огневым налетом за все время конфликта.

Западные страны на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. Так, 6 июня британский министр обороны Бен Уоллес объявил о том, что Великобритания отправит Украине реактивные системы залпового огня M270. Кроме того, страна планирует поставить украинской стороне управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих систем.

Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало страны перестать накачивать Киев оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что такие действия приводят к гибели людей.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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