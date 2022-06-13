Донецк подвергся самому мощному артудару с начала конфликта

Более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной артиллерии выпустили украинские боевики по Донецку за два часа. Об этом сегодня заявили 13 июня в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налета на столицу ДНР не зафиксировано за все время вооруженного конфликта», — цитирует сообщение на своем сайте «Донецкое агентство новостей».

Наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы. ВСУ ведут огонь из РСЗО БМ-21 «Град», РСЗО «Ураган», артиллерийских систем калибром 155 и 152 мм.

За день в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов ВСУ погибли четыре человека. Еще 20 были ранены, добавили в СЦКК.

13 июня ВСУ открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка. Кроме того, по населенному пункту Минеральное было выпущено шесть ракет из этой системы.

10 июня «Известия» опубликовали видео последствий обстрела Донецка ВСУ. На кадрах видны последствия попадания одной из ракет «Град», которых в общей сложности было выпущено около 40, в гаражный кооператив.

В этот же день военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал, что украинские войска продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка. Один из снарядов попал в жилой дом.

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, массивные обстрелы Донецка начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. По его словам, за последние 10 дней обстрелы города ведутся из артиллерии калибра 155 мм, которая применяется странами НАТО, а также из реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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