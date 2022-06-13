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В ДНР сообщили о новом обстреле «Градами» со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Минеральное из реактивной системы залпового огня (РСЗП) «Град». Об этом сообщило в воскресенье,12 июня, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что по Минеральному было выпущено шесть ракет.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Минеральное: выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — говорится в тексте.

10 июня «Известия» опубликовали видео последствий обстрела Донецка ВСУ. На кадрах видны последствия попадания одной из ракет «Град», которых в общей сложности было выпущено около 40, в гаражный кооператив.

В этот же день военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал, что украинские войска продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка. Один из снарядов попал в жилой дом.

В пятницу стало известно, что за сутки из-за обстрелов украинскими войсками погибли пять мирных жителей. Также в ДНР сообщили о 21 пострадавшем.

Сведения о погибших и пострадавших появились после того, как в 17:20 украинские боевики выпустили в сторону города Горловка 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Еще 10 ракет из «Града» они выпустили в 16:50. В 16:10 украинские националисты выпустили в сторону Горловки 15 ракет из «Града».

В штабе теробороны ДНР сообщали, что среди раненых при обстреле Горловки есть подросток. Всего число погибших при обстреле Горловки украинскими боевиками составило четыре человека.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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