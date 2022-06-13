Басурин заявил о варварских обстрелах Донецка украинскими боевиками

Массивные обстрелы Донецка, включая центр города, начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. Об этом 13 июня заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Основные обстрелы по центру города начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине», — передает слова Басурина корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

По словам Басурина, таких «варварских» обстрелов не было в 2014, 2015 и 2016 годах. Он отметил, что за последние десять дней Донецк обстреливался с применением артиллерии калибра 155 мм, а также реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка, было выпущено 20 ракет.

10 июня военкор Сафиулин рассказал, что украинские войска продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка. Один из снарядов попал в жилой дом. Тогда же «Известия» опубликовали видео последствий обстрела Донецка. На кадрах видны последствия попадания одной из ракет «Град», которых в общей сложности было выпущено около 40, в гаражный кооператив.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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