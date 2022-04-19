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Белый дом повторно озвучил отсутствие намерений отправлять военных США на Украину

Псаки: президент США Байден не намерен отправлять войска на Украину
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Позиция администрации президента США Джо Байдена относительно отправки американских военных на Украину не изменилась — Вашингтон по прежнему не рассматривает соответствующий вопрос. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, трансляцию которого вел YouTube-канал PBS NewsHour.

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«У президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией, он не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев», — сообщила официальный представитель американского ведомства в ходе брифинга.

Псаки подчеркнула, что администрация Байдена фокусируется на отправке Украине «исторического» объема военной помощи и экономического содействия, а также на формировании нового пакета санкций против России.

18 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о том, что американские военные вскоре проведут курс обучения для группы украинских военнослужащих по обращению с американскими гаубицами, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве военной помощи. Он добавил, что американские военные оценивают варианты обучения представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с другими видами оружия.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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